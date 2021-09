Modolo barst na zege in Luxemburg in tranen uit, Valgren wint weer in Italië

Hij moest er drie jaar en zeven maanden op wachten, Sacha Modolo. Maar in de derde etappe van de Ronde van Luxemburg, over 189 kilometer naar Mamer, was het weer eens raak voor de 34-jarige Italiaanse sprinter van Alpecin-Fenix, die kampte met veel blessureleed de laatste jaren.

Het was lang onduidelijk of het wel een sprint zou worden. Het parcours was heuvelachtig, maar niet zwaar genoeg om de rappe mannen te lossen, maar aangezien topsprinter Caleb Ewan niet meer was opgestapt, was er geen ploeg die de achtervolging wilde regisseren.

De vluchters (Philipp Walsleben, Alex Kirsch, Ben O'Connor en Kenneth van Rooy) hielden het dan ook lang vol, maar in de slotkilometer werden ze toch in de kraag gevat. Modolo wachtte lang met zijn versnelling en dat betaalde zich uit. De vroegere topsprinter, die mede door een slepende kniekwetsuur sinds 16 februari 2018 geen ritzege meer boekte, barstte direct na de finish in tranen uit.

Tijdrit

De leiderstrui bleef om de schouders van Marc Hirschi. Vrijdag staat er een tijdrit van 25 kilometer op het programma, zaterdag is de slotetappe met finish in Luxemburg-stad.