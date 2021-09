Nieuw werk Vincent van Gogh ontdekt: voorstudie voor tekening 'Worn out'

In de periode dat hij aan de tekening werkte, woonde Van Gogh in Den Haag, waar hij les had van de schilder Anton Mauve. De studie is een voorbereiding op de tekening van een uitgeputte man, gezeten op een stoel met zijn hoofd in zijn handen.

Er is nieuw werk ontdekt van Vincent van Gogh. Het Van Gogh Museum in Amsterdam heeft vastgesteld dat een studie voor de tekening Worn out (1882) daadwerkelijk door de kunstenaar is gemaakt. Het komt volgens directeur Emilie Gordenker van het museum niet vaak voor dat er nog nieuw werk aan Van Gogh wordt toegeschreven.

De man die ervoor model stond, komt vaak terug in het oeuvre van Van Gogh, die hem ruim veertig keer tekende. Het was een van de bewoners van het Nederlands Hervormde Oude-mannen-en-vrouwenhuis, die tegen betaling van enkele kwartjes regelmatig voor hem poseerden. "'Wat is zoo'n ouden werkman in zijn gelapt bombazijnen pak met kalen kop toch mooi", aldus Van Gogh in zijn brieven.

Over Worn out heeft hij meerdere keren geschreven aan zijn broer Theo en zijn vriend Anthon van Rappard. "Ge herinnert u die tekening Worn out", schrijft hij in november 1882 aan Van Rappard. "Die heb ik dezer dagen opnieuw gemaakt, tot driemaal toe met twee modellen en zal er nog meer op sjouwen."

Energieke krassen en halen

Het museum noemt de studie "een bijzonder kijkje in het werkproces". Met tekeningen als deze liet Van Gogh zijn betrokkenheid zien bij de sociaal zwakkeren. De studie is bij het museum terechtgekomen omdat de eigenaar (die anoniem wil blijven) uitsluitsel vroeg of hij echt aan Van Gogh kan worden toegeschreven.

De werkwijze sluit aan bij veel figuurstudies die bekend zijn uit de 'Haagse tijd' van Van Gogh: een snelle opzet, uitgewerkt in een voor hem kenmerkende expressieve stijl, met energieke krassen en halen.

Verder is het werk gemaakt met materiaal dat hij vaak gebruikte: getekend met dik timmermanspotlood op grof aquarelpapier, dat aan de achterkant beschadigd is op de hoeken doordat de schilder het met stijfsel op zijn tekenplank vastmaakte.

De studie is vanaf morgen in het Van Gogh Museum te zien, samen met de uiteindelijke tekening Worn out en ander werk van Van Gogh uit dezelfde periode.