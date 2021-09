Tweede Kamer wil uitzondering coronatoegangsbewijs op terrassen

De Tweede Kamer heeft bezwaren tegen verplichte coronatoegangsbewijzen op terrassen. Coalitiepartijen VVD, D66 en CDA vroegen zich tijdens het Kamerdebat over corona af of er geen uitzondering moet worden gemaakt op de brede inzet van toegangsbewijzen. Ook oppositiepartij PvdA is tegen, bleek eerder al.

Reden om op terrassen soepeler te zijn is dat het virus minder snel verspreidt in de buitenlucht dan binnen. Volgens D66-Kamerlid Paternotte leidt de maatregel tot verwarring. "Je krijgt de discussie waarom het niet hoeft in een park maar wel op het terras."

Onderdeel eruit

Partijen willen van het kabinet weten wat de gedachte is achter toegangsbewijzen op terrassen. "Ik stel voor dat we dat onderdeel eruithalen", zei PvdA-Kamerlid Kuiken. Het kabinet komt later vandaag aan het woord in het debat.

In het coronadebat gaat het ook over coronatoegangsbewijzen in het algemeen. Als het aan het kabinet ligt, zijn die 25 september verplicht in onder meer bioscopen, theaters en de horeca (inclusief vooralsnog de terrassen).