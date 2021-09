Hartono strijdend ten onder tegen Ostapenko op eerste WTA-toernooi

Arianne Hartono is tijdens haar eerste WTA-toernooi uitgeschakeld in de achtste finales. In Luxemburg ging de 25-jarige tennisster strijdend in drie sets ten onder tegen Jelena Ostapenko, de winnares van Roland Garros in 2017: 2-6, 6-4, 1-6.

Hartono, de nummer 300 van de wereld, had in de kwalificatie al twee Duitse speelsters geklopt en won in de eerste ronde verrassend van Anna-Lena Friedsam, de Duitse nummer 126 van de WTA-ranglijst. Ostapenko, de nummer dertig van de wereld en als derde geplaatst in Luxemburg, was echter een maatje te groot voor Hartono.

Prachtige winners

Toch begon Hartono scherp aan de partij en ze brak de titelverdedigster meteen in de openingsgame. Ook haar eigen service liep goed in de eerste set, maar Ostapenko dwong haar tot het maken van fouten. Bij een stand van 3-2 zetten de Letse tennisster een tandje bij en liep uit naar winst in de eerste set (6-2).

In de tweede set ging het weer gelijk op - beide speelsters wonnen een servicegame op love - en Hartono kwam beter in haar spel. Ze slaagde er op 2-2 in de service van haar opponente te breken en liep uit naar 4-2. Ze sloeg een paar prachtige winners, maar moest niettemin haar eigen service inleveren, waarna de geboren Groningse op 4-4 Ostapenko opnieuw brak.