Vier verdachten aangehouden voor aanslagplannen Duitse synagoge

In Hagen, bij Dortmund, zijn vier mensen aangehouden die mogelijk een aanslag wilden plegen op een synagoge in de Duitse stad. Een van de verdachten is een 16-jarige jongen met een Syrische achtergrond.

Hij zou in chatberichten hebben gezegd dat hij een aanslag op het joodse gebedshuis had gepland. Die zou moeten plaatsvinden op Jom Kipoer, de belangrijkste feestdag van het jodendom die sinds gisteravond wordt gevierd.

De politie zegt dat bij doorzoeking van het huis van de tiener vanochtend ook drie anderen zijn aangehouden. Verschillende media melden dat de jongen bij zijn vader woonde.

Eerdere aanslag op Jom Kipoer

Gisteravond waren er veel agenten op de been bij de synagoge, nadat er informatie bij de politie was binnengekomen dat er mogelijk een aanslag ophanden was. In de loop van de nacht bleek dat het gevaar was geweken. Wel was het de joodse gemeenschap in Hagen onmogelijk gemaakt om Jom Kipoer te vieren.

Twee jaar geleden probeerde een Duitse terrorist op deze feestdag een bloedbad aan te richten in een synagoge in het Oost-Duitse Halle. Dat mislukte, maar hij schoot op straat en in een dönerzaak wel twee willekeurige mensen dood.