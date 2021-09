Frankrijk schorst 3000 zorgmedewerkers die vaccinatieplicht niet nakomen

In Frankrijk zijn 3000 zorgmedewerkers geschorst die zich niet hebben laten inenten tegen het coronavirus. Minister van Volksgezondheid Véran benadrukt in de media dat de continuïteit van de zorg gewaarborgd blijft, ondanks de schorsingen.

"We hebben het over 2,7 miljoen werknemers en veel schorsingen zijn tijdelijk." Volgens hem zijn de meeste schorsingen uitgedeeld aan ondersteunend personeel en geldt maar een klein deel ervan voor "witte jassen".

De zorgminister zei ook dat een groot deel van de medewerkers zich alsnog heeft laten vaccineren. Het aantal mensen in de zorg dat ontslag heeft genomen door het instellen van de vaccinatieplicht schat de minister op enkele tientallen.

In Nederland geen plicht

Zorgpersoneel in Frankrijk had tot 15 september om zich te laten vaccineren. In de coronawet die eind juli werd aangenomen zijn verschillende sancties opgenomen voor personeel dat geen vaccin wil nemen en een daarvan is schorsing.

Volgens de regering is de wet een groot succes. De vaccinatiegraad in het land is in korte tijd gestegen, ook onder het zorgpersoneel.

Het kabinet in Nederland wil het mogelijk maken om in de zorg vast te leggen wie er gevaccineerd is tegen covid-19. "Dat wordt geen plicht, maar kan gebruikt worden als dat behulpzaam is en alleen in de zorg", zei minister De Jonge van Volksgezondheid dinsdag op de coronapersconferentie.

Coronatoegangsbewijs

De minister schreef ook in een brief aan de Kamer over de mogelijkheid om coronatoegangsbewijzen te gebruiken in de zorg. Zorgpersoneel kan met zo'n bewijs aantonen te zijn gevaccineerd of recent te zijn hersteld. Een alternatief zou zijn om iedere dag een coronatest te laten doen.

Een echte vaccinatieplicht komt er in Nederland niet, verzekerde Hugo de Jonge dinsdag: