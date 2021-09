Arriva mag met nachttreinen op Schiphol gaan rijden

Arriva mag drie nieuwe treindiensten verzorgen in Nederland. Dat blijkt uit een beoordeling van de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

De vervoerder wil met nachttreinen van Groningen en Maastricht naar Schiphol rijden. Ook wil Arriva op werkdagen in de ochtend een rechtstreekse treinverbinding tussen Amersfoort en Zutphen verzorgen.

Arriva wil de nachttreinen vanaf 2023 laten rijden in de nacht van vrijdag op zaterdag. De trein vanuit Groningen zou om 01.00 uur moeten vertrekken, die uit Maastricht om 02.00 uur. Binnen respectievelijk 2,5 en 2 uur zouden ze dan op Schiphol moeten arriveren. Onderweg stoppen ze op de grotere stations. Op dit moment rijden er 's nachts geen treinen over deze routes naar Schiphol.

Geen schade voor de NS

Het is de eerste keer dat de ACM akkoord moet geven voor het uitbaten van dergelijke treindiensten. Overdag rijden de Nederlandse Spoorwegen over deze routes, als onderdeel van de zogenoemde hoofdrailconcessie.

Nieuwe Europese regels maken het mogelijk dat ook andere vervoerders over hetzelfde spoor rijden, mits dat geen negatieve gevolgen heeft voor de NS.

Volgens de ACM is daar nu geen sprake van. Uit onderzoek blijkt dat de winst van de Nederlandse Spoorwegen slechts met 0,03 procent zou dalen, als de treinen van Arriva gaan rijden. Ook het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is positief over de plannen van Arriva.

Dat de ACM de plannen van Arriva goedkeurt, betekent nog niet dat de treinen vanaf 2023 definitief gaan rijden. Spoorbeheerder ProRail moet nog onderzoeken of er rond de beoogde tijdstippen genoeg capaciteit op het spoor is. Voor de nachttreinen lijkt dat slechts een formaliteit, omdat rond de beoogde vertrektijden nauwelijks treinen rijden over het Nederlandse spoor.