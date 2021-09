Neushoornvrouwtje verdronken in Emmen bij kennismaking met nieuw mannetje

Een neushoornvrouwtje van Wildlands Adventure Zoo in Emmen is vanochtend overleden als gevolg van een kennismaking met een mannetje. Het vrouwtje verdronk na een val in een waterpoel.

De neushoornman Limpopo werd vanochtend vroeg losgelaten in het verblijf op het park. Het idee was dat hij op zijn gemak kennis zou maken met de zussen Elena en Zahra. De twee vrouwtjes werden meteen onrustig en sloegen op de vlucht. Het mannetje zette daarop de achtervolging in.

Neushoorn Elena liep in haar vlucht naar een waterpoel en gleed uit. Waarschijnlijk omdat ze moe was van het rennen, schrijft RTV Drenthe. Het vrouwtje kwam op haar zij terecht en kon niet zelfstandig overeind komen. De verzorgers konden haar pas te hulp schieten toen Limpopo was weggelokt, maar toen was het al te laat.

De neushoornman kwam naar Emmen in verband met het fokprogramma van het dierenpark. Het is de eerste keer dat er een dier overlijdt tijdens zo'n kennismaking. Het team van Wildlands is erg geschrokken. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen van het incident zijn voor de verdere verloop van het fokprogramma.