Kamer wil Tata met geld steunen bij aangekondigde ombouw naar waterstof

De Tweede Kamer is bereid financiële steun te geven voor het plan van staalfabrikant Tata Steel om de productie in IJmuiden te verduurzamen. Een ruime meerderheid roept het kabinet op om per direct steunopties uit te werken.

Ook het nemen van een belang in het bedrijf wordt niet uitgesloten. Voorwaarde is wel dat het geld niet mag weglekken naar de aandeelhouder in India.

Gisteren maakte de directie van Tata Steel Nederland bekend te gaan stoppen met het gebruik van steenkolen bij de productie van staal, waardoor de uitstoot van fijnstof en CO2 verminderd wordt. In eerste instantie wil het bedrijf overstappen op aardgas en uiteindelijk op groene waterstof. In 2030 moeten de steenkolen niet meer nodig zijn.

Goede stap

"Er is gisteren iets groots gebeurd", zei PvdA-Kamerlid Thijssen. Ook andere partijen toonden zich enthousiast. Een eerder plan om de CO2-uitstoot te verminderen door het op te slaan onder de Noordzee is van de baan.

"Een goede stap in de juiste richting", vond Kamerlid Erkens van de VVD. "Maar dat kan Tata niet alleen." Het is volgens hem aan de overheid om de juiste randvoorwaarden te creëren voor de verduurzaming en de plannen ook financieel te steunen. Daar moet ook de Europese Unie bij betrokken worden.

Verschillende partijen wezen erop dat eerdere subsidies aan Tata nog wel eens weglekten naar het moederbedrijf in India, maar dat mag in dit geval niet gebeuren.

Demissionair minister Blok van Economische Zaken heeft geen bezwaar tegen het uitwerken van steunopties, maar zei wel huiverig te zijn voor het nemen van een overheidsbelang in het concern. "De geschiedenis van overheidsbelangen in staalfabrieken is nogal een tranendal", zei hij.

Kooks 2

Kamerleden vroegen ook aandacht voor het meest vervuilende onderdeel van het bedrijf in IJmuiden, de Kooks-2 fabriek, waar steenkolen worden omgezet in cokes, de brandstof voor de hoogovens. Partijen als GroenLinks, SP en Partij voor de Dieren vinden dat die fabriek zo snel mogelijk gesloten moet worden en dat Tata de cokes maar moet gaan inkopen.

Een meerderheid vindt dat de gezondheidssituatie voor de omwonenden in ieder geval zo snel mogelijk verbeterd moet worden. "Als dat betekent dat de Kooks 2-fabriek moet sluiten, dan is dat zo", zei D66'er Boucke. Maar hij wil van het kabinet eerst horen of er alternatieven zijn om de gezondheidsrisico's te verminderen.