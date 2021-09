De uitzending van 16 september

Pieter Omtzigt is terug in de politieke arena

Pieter Omtzigt is na vier maanden ziekteverlof terug in de Tweede Kamer. Toen hij met verlof ging was hij nog de CDA'er voor wie een 'functie elders' moest worden gezocht. Inmiddels is hij het enige lid van de Groep Omtzigt. Hoe gaat het nu met de man die lange tijd een grote rol speelde bij de formatie, zonder aan tafel te zitten? En hoe kijkt hij naar de toekomst?

Pieter Omtzigt zal in Nieuwsuur op deze vragen ingaan bij zijn eerste grote TV-interview sinds zijn terugkeer.