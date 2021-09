Kabinet trekt extra geld uit voor digitalisering

Het kabinet wil extra geld uittrekken om te investeren in de technologie- en chipsector. Haagse bronnen bevestigen een bericht uit De Telegraaf dat het dit jaar gaat om een bedrag van zo'n 300 miljoen euro. De details worden op Prinsjesdag bekendgemaakt.

Een woordvoerder van demissionair staatssecretaris Keijzer wil niet ingaan op bedragen, maar zegt wel dat het kabinet "de trein niet wil missen en niet te laat wil zijn". De Europese Unie heeft een aantal projecten op het gebied van digitalisering vastgesteld die door lidstaten mogen worden gefinancierd zonder dat sprake is van staatssteun. De Tweede Kamer riep het kabinet eerder deze zomer op zich in te spannen om "het momentum niet voorbij te laten gaan" en Keijzer is daar dus positief over.

De nationale overheid mag "goedgekeurde" projecten tot maximaal 100 procent financieren. Binnen die projecten werken bedrijven, instellingen, EU-lidstaten en de Europese Commissie samen om "maatschappelijke uitdagingen op te pakken die de markt niet alleen kan oplossen". Door af te wijken van de regels voor staatssteun wil de EU voorkomen dat lidstaten in de technologie- en chipsector te afhankelijk worden van landen als China en de Verenigde Staten.