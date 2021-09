Vettel en Stroll langer bij Formule 1-team Aston Martin

"Ik kijk er echt naar uit om met de nieuwe generatie Formule 1-auto's te racen", aldus Vettel in een teamverklaring. "De nieuwe technische regels kunnen ons een auto bezorgen die beter kan racen dan nu het geval was. Door de grote veranderingen zal elk team opnieuw moeten beginnen. Dat biedt Aston Martin grote mogelijkheden."

Over Vettel ging het gerucht dat hij na dit seizoen de racerij vaarwel zou willen zeggen, maar de 34-jarige Duitser, die dit jaar overkwam van Ferrari, gaat dus nog even door. Vooral de nieuwe regelgeving die volgend seizoen ingaat, heeft hem over de streep, als die al aanwezig was, getrokken. Hij ziet weer kansen om in de voorste gelederen mee te doen.

Dat de 22-jarige Canadees Stroll ook volgend jaar in een Aston Martin-stoeltje zit, zal niemand verrassen: hij is de zoon van teameigenaar Lawrence Stroll.

Vettel werd bij Red Bull vanaf 2010 vier keer op rij wereldkampioen, waarna in zes seizoenen Ferrari een nieuwe titel uitbleef. Bij Aston Martin reed hij dit seizoen twee keer naar de tweede plaats, maar de podiumplaats in Hongarije raakte de coureur weer kwijt omdat er te weinig brandstof in de tank was overgebleven om een monster te nemen na de race.

Vettel, die in Azerbeidzjan wel reglementair als tweede over de finish kwam, staat na 14 van de 21 races twaalfde in de WK-stand met 35 punten, één plaats hoger dan teamgenoot Stroll, die op 24 punten staat.