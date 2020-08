GGD: coronavirus in verpleeghuis waarschijnlijk niet verspreid door ventilatie

Bij een corona-uitbraak in een zorginstelling in Maassluis heeft het ventilatiesysteem waarschijnlijk geen rol gespeeld. Dit concludeert de GGD Rotterdam-Rijnmond na onderzoek naar de virusuitbraak in verpleeghuis De Tweemaster, waar in korte tijd op een afdeling 17 van de 21 bewoners en 18 medewerkers besmet raakten. Zes van de bewoners overleden.

Vorige week berichtten de Volkskrant en EenVandaag over een vertrouwelijk verslag van een overleg tussen het RIVM en de GGD, waaruit zou blijken dat op filters van de airconditioning deeltjes van het virus zijn aangetroffen. De GGD zei toen al dat het te voorbarig was om het ventilatiesysteem als reden van de corona-uitbraak aan te wijzen.

De verspreiding heeft waarschijnlijk plaatsgevonden via een besmette bewoner of medewerker, zegt de GGD. Medewerkers droegen mondkapjes, maar lunchten samen en hielden niet altijd genoeg afstand. Ook werd het virus later dan gewenst ontdekt omdat klachten niet werden herkend.

In het ventilatiesysteem werden op een paar plekken zeer kleine virusdeeltjes gevonden. In een aantal ruimtes bleek de ventilatie op een te lage stand te staan om het virus te kunnen verspreiden. Daarmee lijkt het ventilatiesysteem "niet de meest waarschijnlijke besmettingsroute", schrijft de GGD.

Onrust over het onderzoek

Landelijk en internationaal is er veel aandacht voor de rol van ventilatiesystemen bij het verspreiden van het coronavirus. Ook de rol van aerosolen bij de verspreiding van het virus wordt al langer onderzocht. Het RIVM constateerde eerder al dat het mogelijk is om blootgesteld te worden aan het coronavirus via ademdruppeltjes die in niet-geventileerde ruimtes kunnen blijven hangen.

Het eindrapport naar de virusuitbraak in De Tweemaster wordt binnenkort afgerond. De GGD schrijft er waarde aan te hechten om de conclusie van het onderzoek nu al te delen vanwege "de vele recente aandacht voor en onrust over het onderzoek".