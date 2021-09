Moniz drukt AZ op het hart: 'Zonder acties kom je er niet doorheen tegen Randers'

AZ trapt donderdagavond af in de eerste speelronde van de nieuwe UEFA Conference League in Randers, een stadje in het Deense Midden-Jutland, tegen de plaatselijke FC, dat vorig seizoen de beker won.

Verder is AZ in de poule gekoppeld aan het Roemeense CFR Cluj en het Tsjechische FK Jablonec. Ondanks dat Randers FC geografisch het dichtstbij ligt, is het misschien wel de onbekendste club uit de poule.

Ricardo Moniz was in 2017/2018 een paar maanden trainer van Randers. Tegenwoordig traint de oud-coach van onder meer Red Bull Salzburg, AS Trencin en Excelsior de jeugd van Hamburger SV.

Jij bent ongeveer een half seizoen trainer geweest bij Randers FC. Wat is het voor een club?

"Een heel conservatieve club. Bij Deense clubs denken mensen in Nederland vaak aan moderne clubs als FC Kopenhagen, Brøndby of Midtjylland. Bij die laatste club werken ze zelfs volgens het befaamde Moneyball-principe. Een scoutingssysteem op basis van data."

"Maar niks van dat alles bij Randers. Ze hebben wel een ontzettend mooi, modern stadion, maar daar blijft het ook bij qua innovatie. Je verwacht toch iets anders bij het Deense voetbal, met al die grote namen uit het verleden. Maar die komen niet uit Randers. De creativiteit die Denen in hun bloed hebben, zit er in die regio totaal niet in."