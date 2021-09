Operatie aan elleboog houdt Van 't End ruim twee maanden van judomat

Noël van 't End pakte twee jaar terug in Tokio op prachtige wijze de wereldtitel in de klasse tot 90 kilogram, maar op de Olympische Spelen afgelopen zomer lukte het niet. De 30-jarige judoka keerde met lege handen terug uit Japan en tijdens de eerste training op de judomat in Nederland ging het mis.

Van 't End beseft dat hij geluk heeft gehad tijdens de Spelen. "Ik wist wel dat er iets verkeerd zat, maar met wat spuiten erin kon ik gewoon judoën", aldus de judoka. "Op de Spelen heeft het mij ook niet gehinderd, want je gaat gewoon door, zelfs met een gebroken been. Uiteindelijk was het toch zo ernstig dat ik zo snel mogelijk een operatie nodig had."

Voor die operatie aan zijn elleboog staat een herstel van acht weken. "Ik mis geen grote toernooien, dus dit was ook het goede moment om die operatie te doen. Ik laat ook meteen mijn ogen laseren. Alles in een keer: dan ben ik straks weer helemaal topfit."

Van 't End wil in februari zijn rentree maken op de judomat tijdens het grandslamtoernooi van Parijs.