Wekdienst 16/9: Proces dieselschandaal Volkswagen • Optreden Theo Maassen voor volle zaal?

Eerst het weer: de dag begint bewolkt en in het noorden valt wat lichte regen. In de loop van de dag kan de zon af en toe doorbreken. Het wordt 18 tot 21 graden bij een matige noordwestenwind.

Wat heb je gemist?

De Tweede Kamer is uiterst kritisch op het handelen van het demissionaire kabinet bij de evacuatie van mensen uit Afghanistan, maar een meerderheid verbindt er voorlopig geen politieke consequenties aan voor de betrokken bewindslieden. Partijen willen eerst een onafhankelijk onderzoek afwachten om daar beter over te kunnen oordelen.

De voltallige oppositie ondertekende een motie van afkeuring van de PvdA tegen de demissionaire ministers Kaag en Bijleveld, maar geen meerderheid. Een motie van wantrouwen van de SP tegen Kaag werd niet gesteund door een meerderheid van de partijen. Vanmiddag wordt gestemd over de moties tegen de twee bewindslieden.

Dat bleek na een urenlang debat in de Kamer, waarin bewindslieden fouten erkenden en spijt betuigden. De Kamer vindt dat er grote fouten zijn gemaakt voor en tijdens de evacuatie. Het kabinet heeft volgens veel partijen te traag gehandeld en signalen genegeerd.

Ook verwijt de Kamer het kabinet dat er nog steeds tolken en Nederlanders vastzitten in het land. PvdA-Kamerlid Piri zei normaal gesproken trots te zijn om Nederlander te zijn, maar zich vandaag "diep te schamen". PVV'er De Roon sprak over "apathische" bewindslieden met "desinteresse", SGP'er Stoffer sprak van een beeld van "traagheid en vaagheid" en SP'er Van Dijk vroeg zich af wie verantwoordelijk was voor deze "clusterfuck 2.0?".

Ander nieuws uit de nacht

En dan nog even dit:

Opnieuw zijn er toeristen de ruimte in gegaan. Het viertal werd afgelopen nacht om 02.02 uur Nederlandse tijd in Florida gelanceerd met een ruimteschip van SpaceX, van Elon Musk. Het is deze keer niet zo'n de kortdurende ruimtesprong als miljardairs Richard Branson en Jeff Bezos maakten, maar een vlucht in een baan om de aarde die drie dagen moet duren.

Aan boord: Jared Isaacman, een internetmiljardair die de vlucht zelf betaalt. Hij is ook de commandant en hij neemt drie passagiers mee: iemand die als kind kanker heeft overleefd en twee winnaars van door Isaacman uitgeschreven competities.