Hartono relativeert eigen sprookje: 'Tenniscarrière geen sprint, maar marathon'

Arianne Hartono in actie tijdens de NK tennis - ANP

Arianne Hartono spreekt zes talen, heeft een studie psychologie afgerond en werkt nu aan haar grote droom: in een paar dagen tijd zet ze reuzenstappen richting een carrière als toptennisster. In Luxemburg staat een zelfverzekerde vrouw van 25 jaar donderdagmiddag tegenover Jelena Ostapenko, winnares van Roland Garros in 2017. "Dit is zeker een mijlpaal, in de tweede ronde van een WTA-toernooi", realiseert Hartono zich goed. "Maar ik heb altijd het gevoel gehad dat het erin zat. En dat is in de loop der jaren nooit weggegaan." Wonderlijk avontuur De 25-jarige Hartono is een speelster van wie, tot deze week, nog niet veel mensen hadden gehoord. Na de droomvlucht van Botic van de Zandschulp tijdens de US Open dient zich opeens weer een wonderlijk avontuur aan voor het Nederlandse tennis. Hartono komt uit een echte tennisfamilie, met oom Deddy, tante Lukky Tedjamukti en nicht Nadia Ravita als eerdere deelnemers aan het internationale tenniscircuit. Namens Indonesië, het land waar ze ook zelf haar grootste successen boekte. Tot nu toe dan.

Arianne Hartono - NOS

"Ik ben zelf geboren in Groningen, als kind van twee Indonesische ouders", kijkt Hartono terug op haar jeugd, die ze doorbracht in Friesland. Voor haar studie verhuisde ze naar de Verenigde Staten en ook daar bleef ze tennissen. Als eerste Nederlandse tennisster ooit won ze het NCAA Singles Championship, een competitie onder de universiteiten. Zo bewandelt ze een beetje het pad van Paul Haarhuis, die eind vorige eeuw de mondiale toptwintig haalde en nummer één werd in het dubbelspel. Maar ook onder de huidige toppers zitten speelsters die groot zijn geworden in het Amerikaanse universiteit-tennis. Zoals Danielle Collins, die tegen de beste twintig van de wereld aanschurkt.

Hartono heeft zich ten doel gesteld in januari de kwalificaties voor de Australian Open te mogen spelen. "Ik wil uiteindelijk op grandslamtoernooien spelen", is ze duidelijk over haar ambities. "Ik heb de laatste jaren ongelofelijk veel in het tennis gestoken." Haar studie psychologie komt daarbij enorm van pas, in meerdere opzichten. "Ik kan situaties op de baan heel goed relativeren, ook al is dat in het heetst van de strijd soms wel moeilijk. En met een afgeronde opleiding op zak sta ik met een vrij gevoel op de baan. Ik weet al wat ik na het tennis wil, ik heb wat dat betreft totaal geen andere zorgen meer." Flinke sprong op de wereldranglijst De laatste drie jaar staat haar leven al volledig in het teken van sport en dat zal voorlopig wel zo blijven. Twee zeges in de kwalificatie en een geweldige comeback in de eerste ronde tegen voormalig topvijftigspeelster Anna-Lena Friedsam leveren haar een karrenvracht aan punten op voor de wereldranglijst. "Een tenniscarrière is geen sprint, maar een marathon", zegt de huidige nummer 300, die door de resultaten van deze week al ruim 35 plaatsen zal stijgen.

2019: Arianne Hartono (rechts) als verliezend NK-finaliste naast winnares Quirine Lemoine - ANP