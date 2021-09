SpaceX-raket met alleen burgers aan boord succesvol gelanceerd

Voor het eerst in de geschiedenis is een ruimtevaartuig met alleen 'amateurastronauten' aan boord in een baan rond de aarde gebracht. Het ruimteschip van SpaceX werd afgelopen nacht om 02.02 uur Nederlandse tijd gelanceerd vanaf het Kennedy Space Center in Florida.

Aan boord van de Inspiration4 zijn de 38-jarige internetmiljardair Jared Isaacman, die de vlucht betaalt en als gezagvoerder optreedt. Hij neemt drie passagiers mee: iemand die als kind kanker heeft overleefd en twee winnaars van door hem uitgeschreven competities.

De vier ruimtetoeristen komen tot maximaal 540 kilometer van de aarde. Na een verblijf van ongeveer drie dagen in de ruimte, keert het vaartuig weer terug naar de aarde. Het vaartuig komt met een parachute neer in de Atlantische Oceaan.

Miljardairs

Overigens zijn de vier 'amateurastronauten' niet de allereerste ruimtetoeristen. Wel is dit de eerste langdurige missie die uitsluitend in het teken staat van ruimtetoerisme. Er staan er meer gepland. Commercieel ruimtevaartbedrijf Axiom wil begin volgend jaar vier toeristen naar het International Space Station (ISS) brengen.

Eerder dit jaar maakten de miljardairs Jeff Bezos (Blue Origin) en Richard Branson (Virgin Galactic) een ruimtesprong. Met de mijlpaal van vandaag is miljardair Elon Musk de eerste die een volledige burgercrew de ruimte in krijgt.