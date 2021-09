Friese politie schiet man dood die op agenten inreed

In Boelenslaan, in Friesland, heeft de politie een automobilist neergeschoten die op agenten was ingereden. De bestuurder is ter plaatse aan zijn verwondingen overleden.

Voorafgaand aan het incident wilden de agenten de man controleren. Hij weigerde te stoppen en sloeg op de vlucht. Daarop is de politie achter hem aan gegaan. De achtervolging stopte op De Fjouwer Roeden in Boelenslaan, waar de agenten hem probeerden te benaderen toen hij op ze inreed.

Waarom de man op de vlucht sloeg en op de agenten is ingereden, is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek op de plaats delict. Ook de Rijksrecherche zal het schietincident onderzoeken.