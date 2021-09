Ajax viert feest na 'bijzondere' avond: 'Dit is wat je wil, domineren in Europa'

Ajax-spelers danken het publiek na de uitwedstrijd tegen Sporting - ANP

"We hebben een bijzondere avond beleefd", begon Ajax-trainer Erik ten Hag zijn persconferentie na de 5-1 Champions League-overwinning bij Sporting Clube de Portugal. Doelpuntenmaker Steven Berghuis sprak van een complete avond: "Dit is wat je wil, domineren in Europa." De Ajacieden zijn - uiteraard - goedgemutst na afloop in Lissabon. Ten Hag genoot van de "schitterende" doelpunten die zijn ploeg maakte, maar spreekt desalniettemin van "leermomenten". Hij vond dat zijn ploeg aan het einde van de eerste helft, bij een 2-0 voorsprong, gemakzuchtig werd. Dat kan volgens hem niet. "Het gaat niet om 99 procent. Je moet zes avonden 100 procent geven in de Champions League." Hij verwijst naar de wedstrijd van Ajax tegen Atalanta van vorig jaar. Toen gaf Ajax een 2-0 voorsprong uit handen. Ook vleugelaanvaller Antony, die zijn tegenstanders doldraaide, werd genoemd. Ten Hag: "Ik geef hem voor aanvallen een 9,5. In verdedigend opzicht een 5,5. Hij moet beter leren samenwerken en anticiperen."

Ten Hag blijft kritisch: 'Gaat niet op 99 procent in de Champions League' - NOS

Toch zat Ten Hag na afloop te glunderen achter de microfoon. Hij noemt de teamprestatie als sleutel. "Als het plan, maar vooral de uitvoering goed is, krijg je dit soort avonden. Dit moet benzine voor de ploeg zijn." Ook genoot de trainer van Berghuis, die op '10' speelde. Een voor hem ongebruikelijke positie. "Deze positie vraagt iets anders, maar hij heeft de wil om zich te verbeteren." Berghuis heeft er zelf in ieder geval een goed gevoel aan overgehouden. "Op naar meer." Prestatie Haller "historisch" Ten Hag genoot het meest van de vier goals van Sébastien Haller. "Dat is historisch. Vier goals maken in de Champions League is uitzonderlijk. Hij is mentaal ijzersterk, onverstoorbaar en een prachtig mens. "

Berghuis: 'Dit is wat je wil, domineren in Europa' - NOS

De spits stond na zijn trefzekere show in Lissabon zelf ook glunderend de pers te woord. De 27-jarige aanvaller had in zijn ene hand de wedstrijdbal en in zijn andere hand de prijs voor de man van de wedstrijd. "Dit was een soort van droom. Het was inderdaad de beste wedstrijd in mijn carrière", sprak hij glunderend bij RTL7. "Op dit soort wedstrijden wacht je je hele leven", vervolgde Haller. "In de eerste wedstrijd die je speelt in de Champions League scoor ik vier keer en word ik gekozen tot man van de wedstrijd. Het kan niet beter. Dit voelt echt geweldig." Haller vergat niet zijn ploeggenoten te bedanken. "Dankzij hen heb ik die vier doelpunten kunnen maken. Iedereen heeft hier een geweldige wedstrijd gespeeld. Nu is het tijd om even te genieten."

Sébastien Haller mag de bal mee naar huis nemen - ANP