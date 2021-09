Brugge houdt sterrenenploeg PSG in bedwang, ook Liverpool en City maken indruk

Nathan Aké heeft gescoord voor Manchester City - EPA

Spektakel in Manchester en Liverpool en tegenvallende supersterren in Brugge. Behalve de imposante zege van Ajax op Sporting (5-1) was er nog veel meer te genieten op de Europese velden. Een overzicht van de vanavond gespeelde wedstrijden in de groepen A, B en D in de Champions League.

Uitslagen Champions League 15 september - NOS

Groep A: Club Brugge stunt tegen PSG Het is dat komende week het WK wielrennen op stapel staat in Vlaanderen. Maar anders zou België al weken in de ban zijn van de komst van de sterren van Paris Saint-Germain. De fans van Club Brugge werden niet teleurgesteld. Lionel Messi, Kylian Mbappé, Neymar en ook Georginio Wijnaldum maakten allen hun opwachting in het Jan Breydel-stadion, maar hun status maakten ze niet waar tegen de Belgisch kampioen. Zonder Ruud Vormer en Bas Dost maar met Noa Lang hield Brugge de Parijse grootmacht op 1-1, door doelpunten van Ander Herrera en Kylian Mbappé. En daar mochten de Fransen nog het meeste de handen mee dichtknijpen, want de beste kansen in de tweede helft waren voor de ploeg van uitblinker Lang en invaller Vormer. Het mooiste moment van Lang was wellicht de omhaal uit een voorzet van die andere uitblinker, Charles De Ketelaere. Spijtig genoeg miste de omhaal de juiste richting.

Lionel Messi in Brugge - Reuters Connect

Op voorhand gaf niemand een stuiver voor de kansen van de Belgisch kampioen op Europese overwintering, maar dat is na vanavond wellicht anders. Met Manchester City en RB Leipzig als tegenstanders zou dat toch een stunt van jewelste zijn. Groep A: City zegeviert met 6-3 In een waar spektakelstuk won City met 6-3. Nathan Aké zette Manchester na een kwartier op het juiste spoor met een rake kopbal. Toen Nordi Mukiele een foute terugspeelbal in het eigen doel zag belanden, leek City op weg naar een simpele zege. Niets bleek minder waar: tot drie keer toe bracht Christopher Nkunku de spanning terug. Uiteindelijk was de klasse van City de Duitsers toch te machtig. Vooral de treffers van Jack Grealish (4-2) en João Cancelo (5-3) waren van grote schoonheid.

Jack Grealish heeft gescoord - AFP

Angeliño maakte het einde niet meer mee. De oud-speler van NAC Breda en PSV haalde in de slotfase door op doelpuntenmaker Cancelo en kreeg van arbiter Serdar Gözübüyük zijn tweede gele kaart. Groep B: weer comeback Liverpool tegen AC Milan In de befaamde Champions League-finale van 2005 kwam Liverpool terug van een 3-0 achterstand tegen AC Milan en sloeg vervolgens toe na strafschoppen. Twee jaar later stonden beide ploegen opnieuw tegenover elkaar in de finale en trok Milan aan het langste eind (2-1). De Italiaanse topclub beleefde daarna magere jaren en speelde de laatste zeven jaar zelfs niet meer op het hoogste podium. De rentree van Milan in de Champions League was er een in stijl, al leverde dat geen drie punten op. Liverpool - zonder Virgil van Dijk - kwam vroeg in het duel op 1-0 na een eigen doelpunt van Fikayo Tomori en had eigenlijk op 2-0 moeten komen, maar Mohamed Salah faalde van elf meter. Vlak voor rust draaiden Ante Rebic en Brahim Diaz het duel om in het voordeel van Milan: 1-2. Vlak na rust maakte Salah zijn fout goed en Jordan Henderson tekende met een heerlijke dropkick voor de 3-2 eindstand.

Jordan Henderson schreeuwt het uit na zijn 3-2 tegen AC Milan. - Pro Shots