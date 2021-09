Ajax overklast Sporting, uitblinker Haller zet vier 'vinkjes' achter zijn naam

Sébastien Haller - ANP

Ajax had zijn zeventiende seizoen in de Champions League niet beter kunnen beginnen. De kampioen van de eredivisie zette Sporting Clube de Portugal op niet mis te verstane wijze opzij: 1-5. Er was met vier treffers een hoofdrol weggelegd voor Sébastien Haller, die Europees zijn debuut maakte voor de Amsterdammers. Voorafgaand aan het eerste groepsduel van dit seizoen in het miljoenenbal zei Ajax-coach Erik ten Hag dit: "Je moet je eigen spel spelen, dan heb je een goede kans op winst." Het bleek al snel realisme te zijn en geen hoogmoed, want Ajax slaagde erin zijn eigen spel te spelen in het Estádio José Alvalade en binnen tien minuten stond het 0-2. Bij beide treffers was Sébastien Haller de maker. Dezelfde Haller die vorig seizoen voor een recordbedrag van 22,5 miljoen euro was overgenomen van West Ham United en vervolgens geen minuut mocht spelen in Europees verband vanwege administratief geblunder (er was een vinkje vergeten aan te zetten bij de inschrijving van de spits).

Steven Berghuis - AFP

Bij de 0-1, na nauwelijks een minuut, kaatste een van richting veranderd schotje van Antony via de paal terug het zestienmetergebied in, pal voor het hoofd van de Ivoriaan, die simpel binnenknikte. Er waren nog geen tien minuten verstreken of Antony kwam andermaal gevaarlijk opzetten op rechts om met een tikje breed opnieuw Haller te bedienen. Ditmaal was de lange teen van de spits voldoende voor de treffer: 0-2. De droomstart gaf Ajax wat rust in de eerste helft. Sporting moest komen, maar had daar grote moeite mee. Door het pressiespel van Ajax kwam de Portugese landskampioen er niet aan te pas. Pasveer Bij een van de sporadische keren dat Sporting wel gevaarlijk doorkwam, in de 33ste minuut, vergat Timber zijn man Paulinho te dekken. De Portugees mocht schieten en de bal gleed ongelukkig onder de vallende Remko Pasveer door het doel in. Een onnodige aansluitingstreffer, die even voor chagrijn zorgde, maar Ajax bleef de betere ploeg met de betere kansen.

Antony - ANP

Nog voor de thee was de marge alweer twee. Na een soepele aanval kon Steven Berghuis, spelend op de plek van de geblesseerde Davy Klaassen, zomaar doorlopen de zestien van Sporting in. Hij kwam alleen voor keeper Adán, wachtte even tot hij ging liggen en schoof de bal bij de eerste bal binnen: 1-3. De ontlading was groot na zijn eerste treffer in Amsterdamse dienst. Sporting gooide in de tweede helft wat om, bracht Matheus Reis en Pablo Sarabia, en dat leek direct vruchten af te werpen. Een rake kopbal van Paulinho verschalkte Pasveer, maar de doelman, die de geblesseerde Maarten Stekelenburg verving onder de lat, werd dit keer gered door de VAR: de treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. Niet lang daarna was er wederom een handig passje van Antony op Haller, dit keer met buitenkant rechts, en opnieuw was de spits trefzeker: 1-4. En bij de vierde treffer van Haller, na 63 minuten spelen, had hij zelfs de tijd om even te wachten, te kijken en vervolgens pas raak te schieten.

Sebastien Haller - Pro Shots

De riante tussenstand gaf Ten Hag de mogelijkheid enkele spelers rust te geven. Antony, Berghuis en Blind werden naar de kant geroepen en David Neres, Kenneth Taylor en Per Schuurs kregen waardevolle speelminuten. Haller bleef staan, maar een vijfde treffer bleef uit. Hij evenaarde wel een record door als debutant viermaal te scoren. Slechts één speler ging hem ooit voor: Marco van Basten in 1992 namens AC Milan tegen Göteborg.