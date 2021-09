Vreemdelingenlegioen FC Sheriff stunt bij Champions League-debuut

FC Sheriff heeft de inwoners van Transnistrië een onvergetelijke avond bezorgd. De club uit de afvallige regio in het oosten van Moldavië debuteerde vanavond in de Champions League en zorgde in Tiraspol meteen voor een stunt van jewelste.

Malinees international Adama Traoré (niet te verwarren met de Spaans international van Wolverhampton Wanderers) zorgde na een kwartier met een knappe volley voor de verrassende 1-0. Daarna drong Sjachtar wel aan, maar de goal viel na rust aan de andere kant.

Na ruim een uur kopte invaller Mome Yansane uit Guinee na een snelle uitbraak de 2-0 tegen de touwen. Over twee weken krijgt het Champions League-sprookje een vervolg in het vernieuwde Santiago Bernabeú. Dan is Real Madrid de tegenstander.

Sheriff, Sheriff en nog eens Sheriff

De regio Transnistrië, met een overwegend Russische en Oekraïense bevolking, maakte zich in 1992 los uit de greep van de Moldavische regering in Chisinau. Mede dankzij de politieke, militaire en economische steun van Moskou geldt nog altijd zelfbestuur in de regio.

Transnistrië is een van de armste regio's van Europa, maar dat geldt niet voor zakenman en voormalig veiligheidsagent Viktor Gusan. Hij profiteerde van de economische chaos in de jaren negentig en kreeg met zijn conglomeraat Sheriff een groot deel van de Transnistrische economie in handen.