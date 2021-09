Na 2,5 jaar mag Joey (12) van de rechter officieel zijn jongensnaam gebruiken

Bijzonder nieuws voor de 12-jarige Joey Kusters uit Goes: hij mag van de rechtbank officieel zijn jongensnaam gebruiken, bijvoorbeeld op zijn paspoort. Hij kan daarmee definitief afscheid nemen van de meisjesnaam die hij bij zijn geboorte kreeg.

In het dagelijks leven gebruikt de Zeeuwse scholier al jaren de naam Joey. Maar zodra er bij de instanties iets geregeld moet worden, gaat het mis. Moeder Nathasja Kusters: "Bij de rechtbank meldden we ons bijvoorbeeld aan. Joey gaf zijn naam op, maar die kunnen ze dan natuurlijk niet vinden. Bij het ziekenhuis en of de coronateststraat gebeurt hetzelfde".

Dat is volgens Kusters pijnlijk voor haar zoon: "Je hebt het gevoel dat je steeds iets moet uitleggen." Op vierjarige leeftijd wist Joey al dat hij weliswaar als meisje geboren was, maar zich niet thuisvoelde in een meisjeslichaam. "Hij begon toen met het dragen van jongenskleding en zijn haar ging eraf."

Vanaf 16 jaar

Moeder Nathasja is dolblij met de uitspraak. Zij probeerde 2,5 jaar geleden al bij de rechtbank de naamswijziging formeel geregeld te krijgen, maar die poging strandde. "Ik ben er vorige keer wel een jaar mee bezig geweest. De kinderbescherming en de gemeente moesten zelfs door de rechter worden gehoord."

Het verzoek werd destijds afgewezen omdat naamsveranderingen wettelijk pas vanaf 16 jaar mogen worden doorgevoerd. De rechter vond Joey te jong om een uitzondering te maken. Bovendien zat hij net in een transitietraject.

'Buiten heeft hij iedereen gebeld'

Kusters lobbyde de afgelopen tijd om naamsveranderingen bij transgender kinderen onder de 16 ook wettelijk geregeld te krijgen. Ze startte daartoe een petitie. Uiteindelijk stapten Nathasja en haar zoon in juli opnieuw naar de rechtbank, met een advocaat en deskundigenverklaring. Gisteren werd de zaak behandeld: "De rechter zei: ik weet nu dat je het nog steeds zeker weet."

Direct na de uitspraak moest Kusters huilen, Joey zelf was heel stil. "Buiten heeft hij iedereen gebeld, vriendjes en zijn opa's en oma's."

Op zijn nieuwe identiteitspapieren moet Joey nog wel even wachten: de rechterlijke uitspraak moet eerst bij de gemeente worden verwerkt. Kusters: "Hij wil meteen een nieuwe ID-kaart".

Kusters hoopt dat het vonnis ook voor andere trans kinderen mogelijkheden biedt. "Hij is het tweede kind in Nederland dat dit voor elkaar krijgt, maar er lopen dagelijks nog heel veel kinderen tegen dit probleem aan. Ik hoop dat het hiermee ook voor hen makkelijker wordt."