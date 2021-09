Eerste 'echte' toeristische ruimtevlucht van start, hoe historisch is Inspiration4?

Opnieuw gaan er vier toeristen de ruimte in. Op zijn vroegst vannacht worden ze in Florida gelanceerd met een ruimteschip van SpaceX. Het is deze keer niet zo'n de kortdurende ruimtesprong als miljardairs Richard Branson en Jeff Bezos maakten, maar een vlucht in een baan om de aarde die drie dagen moet duren.

Inspiration4 is de eerste langdurige missie die enkel en alleen in het teken staat van ruimtetoerisme. Er staan er meer gepland. Commercieel ruimtevaartbedrijf Axiom wil begin volgend jaar vier toeristen naar het ISS brengen.

Er zijn eerder in totaal al zeven ruimtetoeristen geweest in een baan om de aarde. Ze vlogen tussen 2001 en 2009 mee met reguliere Sojoezmissies naar ruimtestation ISS.

Aan de andere kant: was er ook niet veel scepsis toen de eerste treinen gingen rijden in de 19de eeuw? En vliegen met de eerste passagiersvliegtuigen was zo'n 100 jaar geleden ook niet voor iedereen weggelegd. "Het kostte al gauw een jaarsalaris om van Amsterdam naar Londen te vliegen", weet Dierikx

"Het lijkt het nieuwe speeltje van de superrijken te gaan worden", zegt luchtvaarthistoricus Marc Dierikx, verbonden aan het Huygens Instituut van de KNAW. "De vraag is of we daar als samenleving iets bij te winnen hebben. Zo'n ruimtevlucht zal ongetwijfeld fascinerend en bijzonder zijn, maar wat hebben we eraan?"

Intussen staat straks niet iedereen te juichen bij de lancering. Er is veel kritiek. Klimaatactivisten wijzen op de uitstoot van de raket, onderzoekers (die vaak jaren wachten om een experiment de ruimte in te krijgen) op het gebrek aan wetenschappelijk nut. Isaacman en zijn crew zullen vooral veel uit het raam kijken.

Nu is het Netflix die de vlucht volgt, in die tijd waren het journalisten die werden meegevraagd. "Met als achterliggend doel de gedachte dat de krantenlezer zou zien wat dat vliegtuig voor hem in de toekomst zou kunnen gaan betekenen."

Hij verwacht van de passagiers van de Inspiration4-missie straks dezelfde soort euforische boodschappen als van die eerste luchtreizigers. "Zoals die van een journalist van de NRC in 1919 nadat hij een rondje boven Amsterdam had gevlogen: 'Dat ik vlieg is voor mij alles!'"

Mensen waren toen ook bezorgd over de veiligheid. En niet zonder reden. Dierikx: "Die eerste toestellen waren niet heel betrouwbaar. Er zijn er verschillende met passagiers en al boven de Noordzee verdwenen. Mensen waren vaak enorm opgelucht als ze weer op de grond stonden. Ik kan me voorstellen dat de ruimtetoeristen van vandaag dat gevoel delen. Bij een nieuw vervoermiddel dat we nog niet kennen is dat best wel een flinke drempel."

Van A naar A

Maar daar houdt de vergelijking wel op. Want de kritiek die er nu is op de buitenaardse pleziervluchten, klonk toen niet. "De vliegerij projecteerde rond 1920 een nieuw vervoersmiddel waarbij de wereld iets te winnen had. Namelijk het verkorten van de reistijden tussen internationale bestemmingen. Dat perspectief heeft de ruimtevaart helemaal niet. Ze gaan van A naar A."

Voor deze missie is dat nog zo, bevestigt ruimtevaartexpert Ronald Klompe, verbonden aan het ruimtevaartmuseum in de Aviodrome. "Dit is vooral de ultieme vorm van sight seeing. SpaceX heeft daarvoor zelfs het koppelingsmechaniek waarmee de capsule zich normaal aan het ISS vastmaakt, vervangen door een grote uitzichtkoepel."