Turnster Biles over misbruik Nassar: 'Ik wil niet dat anderen dit meemaken'

Simone Biles en drie andere (ex-)turnsters hebben in de Amerikaanse Senaat getuigd over het misbruik dat is gepleegd door de voormalige ploegarts Larry Nassar. De voormalige turnarts zit al enkele jaren vast, maar er loopt nog een onderzoek naar het handelen van de FBI in de misbruikzaak.

Biles en andere atleten spraken tegenover een speciale onderzoekscommissie hun woede en onmacht uit over de gang van zaken bij de FBI destijds. "We zijn allemaal tekortgedaan en verdienen een antwoord. We hebben allemaal het gevoel dat de FBI een oogje heeft dichtgeknepen", getuigde een emotionele Biles tijdens de zitting. Daarbij waren ook Aly Raisman, McKayla Maroney en Maggie Nichols aanwezig.

Biles voegde toe: "Ik zit hier omdat ik niet wil dat anderen dit meemaken". De kampioene gaf verder te kennen dat zij nog steeds lijdt onder het misbruik: