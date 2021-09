Punt- en doelpuntloos PEC haalt Koolwijk en speler die eerst werd afgetest

PEC Zwolle, de enige club in de eredivisie die dit seizoen nog geen punt heeft gepakt en zelfs nog geen goal heeft gemaakt, is in de jacht naar punten uitgekomen bij de 36-jarige Ryan Koolwijk en de 21-jarige Leandro Fernandes.

Koolwijk was transfervrij, omdat hij bij zijn oude club Almere City niet meer in de plannen van trainer Gertjan Verbeek voorkwam. Om die reden besloten de middenvelder en de club eind augustus zijn contract te ontbinden.

Koolwijk kwam in de eerste vier competitiewedstrijden van de Almeerders nog wel in actie. In totaal speelde hij meer dan vierhonderd competitieduels in het betaald voetbal.

Koolwijk speelde eerder bij Excelsior, NEC, FC Dordrecht en AS Trencin. Afgelopen zomer kwam hij namens Suriname uit in de Gold Cup, het eindtoernooi voor landen in het Caribisch Gebied en Noord- en Midden-Amerika.

Jeugdopleiding Juventus

Fernandes wisselde in 2018 de jeugdopleiding van PSV om voor die van Juventus. Bij de Italiaanse topclub kwam hij niet aan spelen toe in het eerste elftal, waardoor hij werd verhuurd aan Fortuna Sittard en Pescara.

Voor de Nederlandse club speelde hij twee seizoen geleden vijf eredivisiewedstrijden.