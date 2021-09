Achterblijver Kabul: 'Ik weet niet of het ze gaat lukken ons weg te krijgen'

Veel mensen slaagden er niet in het vliegveld binnen te komen - EPA

Grootschalige evacuaties uit Afghanistan zijn niet meer mogelijk en daardoor zullen niet alle Afghanen die voor Nederland hebben gewerkt de komende tijd geëvacueerd kunnen worden. Dat schreef het demissionaire kabinet vannacht in een brief aan de Tweede Kamer. Waarschijnlijk zijn er 22 tolken en hun gezinnen achtergebleven in het land. Met een deel van hen is nog contact en het kabinet wil ze zodra dat mogelijk is naar Nederland halen. Een van de Afghanen met wie Buitenlandse Zaken contact onderhoudt is een 41-jarige Afghaanse man die een tijdlang in Nederland heeft gewoond. In een telefoongesprek met correspondent Aletta André vertelt hij dat hij van Buitenlandse Zaken een paar dagen geleden de vraag kreeg of hij alleen naar Nederland wilde vertrekken. Als dat het geval was kon hij de volgende dag per vliegtuig vertrekken. "Maar het probleem zijn mijn kinderen. De Taliban hebben gezegd dat mensen zonder paspoort niet naar het vliegveld mogen. En we kunnen nu ook geen paspoort aanvragen."

Quote We durven niet naar buiten te gaan. Afghaanse Nederlander in Kabul

De man woont alweer enige tijd in Afghanistan met zijn vrouw en vijf kinderen tussen de 1,5 en 12 jaar. Hij heeft een Nederlands paspoort, maar zijn vrouw en kinderen hebben alleen Afghaanse papieren. Ze staan op de evacuatielijst van BuZa, maar slaagden er niet in om op tijd het vliegveld binnen te komen. De laatste tijd is hij steeds banger geworden, zegt hij. Ze komen uit de Panjshirvallei en horen steeds vaker over huiszoekingen in Kabul naar mensen uit Panjshir. "We komen uit een streek waar we als vijand van de Taliban worden gezien. We blijven zo veel mogelijk thuis. We durven niet naar buiten te gaan." Hij heeft geïnformeerd naar smokkelroutes naar Pakistan, maar heeft besloten dat nu niet te doen omdat het te gevaarlijk is.

Quote Ik weet niet wat er gaat gebeuren en of het ze gaat lukken ons weg te krijgen. Afghaanse man die op de evacuatielijst staat