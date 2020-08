Drillrap gelinkt aan steekpartij Scheveningen, politie laat nog niets los

De politie en gemeente doen geen mededelingen over wat er precies is gebeurd, en welke individuen of groepen erbij betrokken waren. Ook over de identiteit van de twee mannen die zijn aangehouden is nog niets bekendgemaakt. Op sociale media worden beelden getoond van het voorval; betrokkenen spreken van een conflict tussen leden van drillrapgroepen.

Het slachtoffer werd rond 18.30 uur neergestoken bij de Scheveningse Pier en bezweek later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Kort na de steekpartij werden twee mannen aangehouden.

Het steekincident gisteravond in Scheveningen, waarbij een 19-jarige Rotterdammer om het leven kwam, is nog door veel vraagtekens omgeven.

Drill is een via Londen uit Chicago overgewaaide vorm van hiphop, die nauw verwant is aan het populaire subgenre trap. Drill wordt gekenmerkt door trage beats en er komen regelmatig gewelddadige teksten in voor. Rivaliserende rapgroepen dagen elkaar vaak uit in nummers, onder meer door gebruik te maken van sociale media. Ook in Nederland wint de rapvorm aan populariteit.

Een ooggetuige, die aan het werk was in een viswinkel tegenover de Pier, zegt tegen Omroep West dat hij zijn collega wees op een man met een mes van zo'n 20 tot 30 centimeter. De man liep via de trappen de boulevard op. Even later werd het slachtoffer neergestoken. De ooggetuige en zijn collega zagen naar eigen zeggen hoe de man met het mes daarna op de vlucht sloeg. Een groep mensen rende daarna het winkelcentrum in, aldus de ooggetuige: "'Wat heb je nu gedaan?', hoorde ik de vriendin van de dader nog schreeuwen."

Er brak paniek uit bij de omstanders. "Het leek wel oorlogsgebied", zegt de man van de viswinkel. Mensen vluchtten ook zijn winkel in. "Er werd gezegd dat er was geschoten." Enige tijd later werden twee mannen aangehouden die naar het winkelcentrum waren gerend.