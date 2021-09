Jumbo-aanwinsten sterk in Wallonie, Valgren wint eerste koers sinds Gold Race

Een man of 50 begon aan de slotklim naar de Citadel in Namen (2,2 kilometer à 5 procent). Louis Vervaeke probeerde het alleen namens Alpecin-Fenix, maar hij werd in de steile slotkilometer weer ingerekend.

In een levendige koers werden met 75 kilometer te rijden vier koplopers ingelopen. In het vervolg regende het aanvallen en viel het zelden stil. Niemand kwam weg, maar het peloton werd steeds kleiner.

De Fransman Christophe Laporte heeft de 61ste editie van de Grote Prijs van Wallonië gewonnen. De renner van Cofidis, volgend jaar uitkomend voor Jumbo-Visma, was na 208 kilometer koers van Aywaille naar Namen de sterkste van een eerste groep.

In de 93ste Ronde van Toscane toonde Michael Valgren aan dat hij nog steeds goed kan fietsen. De winnaar van de Amstel Gold Race van 2018, die sinds dit jaar voor EF uitkomt, soleerde in de Italiaanse eendagskoers op indrukwekkende wijze naar de zege.

Hij was de sterkste van een elitegroepje, van waaruit hij in de laatste tien kilometer wegreed. In de slotfase bouwde hij zijn voorsprong gestaag uit, mede door goed afstopwerk van zijn ploeggenoten Neilson Powless en Sergio Higuita.

Alessandro De Marchi kwam als tweede over de finish, pas op 1.13 minuut van de Deen. Het was de eerste overwinning voor Valgren sinds de zege in Limburg drieënhalf jaar geleden.

Deens WK-blok

Valgren bereidt zich voor op de WK-wegrace in Vlaanderen op 26 september. Hij is niet de enige Deense renner waar rekening mee moet worden gehouden; ook Kasper Asgreen (winnaar Ronde van Vlaanderen), Magnus Cort (drie ritzeges in de Vuelta) en Mads Pedersen (wereldkampioen van 2019) behoren tot de Deense selectie.