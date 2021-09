Almeida staat leiding af aan Hirschi, die eerste zege boekt voor UAE

Marc Hirschi heeft de tweede etappe van de Ronde van Luxemburg gewonnen. De Zwitser, die sinds zijn plotselinge overstap van DSM naar UAE Emirates nog geen schim was van de smaakmaker van vorig seizoen, kwam in de zware heuvelrit naar Eschdorf over 186 kilometer alleen aan. Hirschi nam ook de leiderstrui over van João Almeida.

Een vroege vluchtgroep was bij voorbaat kansloos en ook Anthony Turgis, die op 20 kilometer van de streep wegsprong, redde het niet. Het venijn zat hem op de laatste van drie beklimmingen van de Côte de Eschdorf.

Gaudu en Pinot

Hirschi, z'n ploegmaat Valerio Conti en Nairo Quintana sprongen weg, maar al vrij snel ging de Zwitser alleen verder. Almeida kreeg in de achtervolging nog hulp van David Gaudu en Thibaut Pinot, maar tevergeefs.

Bauke Mollema, dinsdag nog tweede in de openingsrit van de sterkbezette etappekoers, werd twaalfde op 0.26.