Gevonden lichaam in Lauwersmeer is van vermiste zeiler

Het lichaam dat vanmiddag is gevonden in het Lauwersmeer is van de 54-jarige man die sinds gisteren werd vermist. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen.

Er werd sinds gisteren gezocht naar de zeiler. Hulpdiensten kregen toen de melding dat een man was gaan zeilen en niet naar huis was teruggekeerd. Tijdens de zoekactie werd de zeilboot leeg aangetroffen. Aan boord was nog wel wat kleding te vinden van de man.

Wat er met hem is gebeurd, is niet duidelijk. De kustwacht denkt dat hij eerder op de dag van de boot is gevallen, meldt Omrop Fryslân. Volgens de regionale omroep zijn hulpdiensten in actie gekomen toen de kustwacht geen contact kon krijgen. Onder andere met helikopters, een vliegtuig en een sonarboot werd naar de man gezocht.

Rond middernacht werd de zoekactie beëindigd, daarna is de zaak overgedragen aan de politie. Zij zochten vandaag met boten en duikers op het Lauwersmeer naar de man.