Boete voor Oostvaardersplassen-activist om laster en smaad

Actievoerder Bas M. uit Aalsmeer is door de politierechter in Lelystad veroordeeld tot een boete van 800 euro. M. strijdt tegen het natuurbeleid in de Oostvaardersplassen en maakte zich volgens de rechter schuldig aan laster en smaad.

M. plaatste in februari 2019 op Facebook een foto van een dood paard. Daarbij noemde hij bioloog Frans Vera, een van de grondleggers van het natuurgebied, een "crimineel" en een "staatsgevaarlijke gek".

De rechter vindt dat M. te ver is gegaan in zijn strijd tegen het natuurbeleid. "Kritiek mag je hebben, maar het gaat om de manier waarop je dat doet. Als je zegt dat iemand crimineel is, wordt zijn eer en goede naam aangetast. Ook aan het recht op het vrije woord zitten grenzen", oordeelde de rechter volgens Omroep Flevoland.

Buiten de rechtbank hield een groepje actievoerders een kleine protestactie. De activisten zijn net als M. boos over het beleid in het natuurgebied. Dieren sterven daar onnodig, stellen zij.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat M. in de rechtbank moest verschijnen. Het hof in Leeuwarden sprak hem in mei dit jaar vrij van smaad en laster en veroordeelde hem voor belediging van de directie van Staatsbosbeheer.

Ook kreeg hij in 2018 een werkstraf voor het vernielen van een sluisje in de Oostvaardersplassen, om drinkwater voor de dieren door te laten. Tegen die veroordeling loopt nog een hoger beroep.

De officier had voor de zaak van vandaag een geldboete van 1050 euro geëist. M. zegt ook in beroep te gaan tegen deze veroordeling.