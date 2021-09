PSV zonder Sangaré tegen Real Sociedad, Maxi Romero dicht bij rentree

Ibrahim Sangare (PSV) - ANP

PSV kan donderdag in de Europa League-wedstrijd tegen Real Sociedad waarschijnlijk weer beschikken over Davy Pröpper en Ryan Thomas, maar daar staat tegenover dat Ibrahim Sangaré in Eindhoven zal ontbreken tegen de Spaanse formatie. De Ivoriaanse middenvelder is nog niet hersteld van de liesblessure die hij eerder deze maand bij de nationale ploeg opliep. Trainer Roger Schmidt loste het wegvallen van Sangaré afgelopen zaterdag in het duel met AZ op door centrale verdediger Olivier Boscagli door te schuiven naar de middenlinie, waar de Fransman naast Marco van Ginkel als tweede controleur speelde. PSV won in Alkmaar met 3-0, nadat Boscagli met een verwoestend schot de 1-0 voor zijn rekening had genomen. Romero en Vinícus mogelijk bij selectie Schmidt meldde dat de Argentijn Maximiliano Romero na een langdurige knieblessure dicht bij een rentree is. De 22-jarige spits zit mogelijk al bij de groep tegen Real Sociedad. En dat geldt ook voor recente Braziliaanse aanwinst Carlos Vinícius, mits zijn werkvergunning op tijd binnen is. "Daar werken we hard aan", aldus Schmidt.

Maxi Romero op het trainingsveld bij PSV - ANP

"Sociedad is een ploeg met veel individuele kwaliteiten", schetste Schmidt een beeld van de eerste tegenstander in de groepsfase van de Europa League, die na vier speelronden vierde staat in La Liga. "Ze spelen aanvallend voetbal, maar wel goed georganiseerd. Sociedad geeft weinig weg." In tegenstelling tot PSV speelde André Ramalho wel al eens tegen Real Sociedad. Dat was in 2018 met zijn vorige werkgever Red Bull Salzburg, en ook destijds in de Europa League. "Toen hadden ze al een erg sterk elftal", herinnert de Braziliaanse verdediger van de eredivisiekoploper zich. "Sindsdien zijn ze naar mijn mening nog iets beter geworden. De winst van de beker in 2020 onderstreept dat." Dat PSV zondag in de vaderlandse competitie met een treffen met Feyenoord ook weer een lastige klus wacht, houdt Schmidt nog allerminst bezig. "De eerstkomende wedstrijd is altijd de belangrijkste."