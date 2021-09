Rechtbank wijst wrakingsverzoek van Inez Weski in zaak-Taghi af

De wrakingskamer van de rechtbank Amsterdam heeft het wrakingsverzoek van advocaat Inez Weski in het proces tegen de groep rond haar cliënt Ridouan Taghi afgewezen. Weski wilde nieuwe rechters omdat de huidige rechtbank de verdediging zou benadelen.

De uitspraak betekent dat de zaak-Marengo, waarin Taghi hoofdverdachte is, kan doorgaan. In deze zaak worden hij en zestien anderen verdacht van deelname aan een criminele organisatie, betrokkenheid bij zes moorden, vier pogingen tot moord en van het voorbereiden van liquidaties.

Weski, die naast Taghi ook twee vermoede handlangers verdedigt, kwam gisteren met het wrakingsverzoek. Weski wilde een presentatie geven over berichten die kroongetuige Nabil B. vanuit de gevangenis verstuurde. Omdat in de appjes ook namen van familieleden van B. staan en hun veiligheid en privacy volgens de rechter in het geding komt, mocht Weski haar presentatie alleen achter gesloten deuren houden.

Partijdigheid

Daar was Weski het niet mee eens. Zij wilde de berichten in de openbaarheid kunnen citeren, als onderbouwing voor bepaalde verzoeken aan de rechtbank. De beslissing van de rechtbank betekent volgens Weski dat zij wordt belemmerd. Volgens de raadsvrouw is er hiermee door de rechters de schijn van vooringenomenheid en partijdigheid gewekt.

Er is geen zitting van de wrakingskamer geweest, omdat die dat niet nodig vond. Dit leidde tot woedde van Weski en andere advocaten. "Dit is werkelijk ongelooflijk allemaal. (...) Een kennelijk hermetisch gesloten deur voor de verdediging. Men wordt volledig genegeerd." Ze beraadt zich nog op verdere stappen.

Het is al het derde wrakingsverzoek in de zaak-Marengo. Alle verzoeken werden tot nu toe afgewezen. Als het verzoek was gehonoreerd, had dat lang oponthoud kunnen betekenen in de zaak. Er moeten dan nieuwe rechters worden aangesteld die zich moeten inlezen in het omvangrijke dossier.