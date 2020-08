'Engelse bond wil Wiegman als opvolger van Phil Neville'

De zoektocht van de Engelse voetbalbond naar een nieuwe bondscoach voor de Engelse voetbalsters heeft volgens The Times geleid naar Sarina Wiegman.

Volgens de Engelse krant is de huidige bondscoach van Oranje de belangrijkste kandidaat om opvolger te worden van Phil Neville, die na de zomer van 2021 afzwaait.

Verlenging

De 50-jarige Wiegman verlengde in december 2019 haar contract bij de KNVB tot en met het EK van 2021, dat vanwege de coronapandemie is uitgesteld naar 2022. Nu is het olympisch voetbaltoernooi op de Spelen van 2021 vooralsnog haar laatste kampioenschap.

Onder leiding van de 104-voudig international Wiegman won Nederland in 2017 in eigen land de Europese titel. Vorig jaar leidde ze de voetbalsters naar de finale van het WK, waarin de Verenigde Staten met 2-0 te sterk was.

Jill Ellis, tweemaal WK-winnaar als bondscoach van de Amerikaanse vrouwen, zou ook een van de gegadigden zijn om Neville op te volgen. Zij is waarschijnlijk te duur voor de Engelse voetbalbond, aldus de krant.