Rapinoe boekt succes: Amerikaanse bond gaat vrouwen en mannen evenveel betalen

De Amerikaanse voetbalster Megan Rapinoe heeft er lang voor gestreden, maar de nationale voetbalbond is nu om: die gaat vrouwen evenveel betalen als mannen. "U.S. Soccer is ervan overtuigd dat één loonstructuur de beste manier is voor de toekomst van de sport in de Verenigde Staten", aldus de bond in een verklaring.

De bond gaat ook proberen om het prijzengeld tijdens WK's gelijk te trekken. Tijdens het WK van 2019 voor vrouwen hadden de landen ruim 25 miljoen euro te verdelen, de mannen namen een jaar eerder nog ruim 338 miljoen euro aan prijzengeld in ontvangst.