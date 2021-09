Jury unaniem: Johannes Vermeer Prijs voor beeldend kunstenaar Natasja Kensmil

Natasja Kensmil heeft de Johannes Vermeer Prijs 2021 gewonnen. De jury droeg de beeldend kunstenaar unaniem voor. De jury vindt haar werk "helend, opbouwend en kritisch".

In haar werk legt Kensmil vaak de verbinding tussen erfgoed en de actualiteit. Ze verwijst op doek en papier regelmatig naar historische thema's. "Kensmil reflecteert op de heersende canon en brengt nieuwe geschiedenissen", zegt de jury. "Zij bekladt niet, haalt niet weg, negeert niet, maar vervormt juist."

De Johannes Vermeer Prijs is bedoeld voor kunstenaars uit verschillende disciplines en die in Nederland werken. Zo won vorig jaar fotograaf Rineke Dijkstra de prijs. In 2019 was dat theatermaker Ivo van Hove.

Uitzonderlijk talent

De keuze voor Kensmil dit jaar benadrukt volgens de organisatie "de belangrijke positie van de schilderkunst in de Nederlandse geschiedenis". "Met de vele details, lagen en nuances in haar schilderijen confronteert Natasja Kensmil ons met de schaduwkanten van ons menselijk bestaan en onze geschiedenis."

Minister Ingrid van Engelshoven reikt op 1 november de prijs uit, waar een geldbedrag van 100.000 euro aan verbonden is. Dat bedrag mag worden besteed aan een speciaal project binnen haar of zijn werkterrein. De regering riep de prijs in 2008 in het leven "om uitzonderlijk artistiek talent te eren en te stimuleren".