Tweede Kamer kritisch op evacuatiebeleid Afghanistan: 'Tijd is verspild'

Bij de start van het Tweede Kamerdebat over Afghanistan hebben parlementariërs veel vragen over mensen die op dit moment nog niet uit het land zijn geëvacueerd. Kamerleden willen onder meer weten hoe het staat met de tolken die voor Nederland hebben gewerkt.

Volgens het kabinet zitten er 22 nog vast in Afghanistan, terwijl de Kamer er al tijden om vraagt om ze hierheen te halen. "Hoe kan het dat er ook nu nog tientallen tolken van Defensie in Kabul zitten?", zei VVD-Kamerlid Van Wijngaarden. "Ik wil tolk voor tolk horen waarom ze daar nog zitten."

Verschillende Kamerleden willen weten van het kabinet of deze tolken al voor de chaotische situatie in augustus in beeld waren. En in het verlengde daarvan, waarom ze dan niet eerder zijn weggehaald. "Tot half augustus hadden wij het in eigen handen om die mensen hierheen te halen", stelt Piri van de PvdA.

Mailbox

Maar het gaat in het debat niet alleen over tolken die voor Nederland hebben gewerkt. Rond de tijd dat de Taliban Kabul half augustus innamen, nam de Kamer de motie-Belhaj aan om ook lokale medewerkers zoals beveiligers en koks en mensenrechtenactivisten te evacueren.

Nu de grootschalige evacuaties stilliggen, komt dat in het gedrang, vrezen Kamerleden. Zo wordt over twee dagen de mailbox gesloten waar mensen zich kunnen melden. "Dat gaat volledig voorbij aan de motie-Belhaj", zei Van Dijk van SP. "Wat nou als iemand zich zaterdag meldt?" In de mailbox zijn tot nu toe tienduizenden mails binnengekomen.

De indiener van de motie, D66-Kamerlid Belhaj, benadrukt dat de motie "gewoon blijft staan". "Deze mensen moeten we met open armen ontvangen." Van het kabinet wil Belhaj weten hoe Nederland ervoor gaat zorgen dat ze alsnog hierheen kunnen komen.

Probleem voor het kabinet

Veel vragen over de toekomst, maar de Kamer vraagt verder om reflectie van het kabinet over de evacuaties. "Waarom wachtte het kabinet zolang?, vraagt Kuzu van Denk over de evacuaties die traag op gang zijn gekomen. Of in de woorden van SP'er Van Dijk: "Wie is verantwoordelijk voor deze clusterfuck 2.0?"

"We zijn niet goed geïnformeerd, moties zijn niet uitgevoerd, tijd is verspild en daarmee zijn levens in gevaar gebracht", zei Piri. Het PvdA-Kamerlid voegde er een waarschuwing aan toe: "Als het kabinet ons vandaag niet van het tegendeel weet te overtuigen, heeft het een heel groot probleem

Het debat begon uren later dan beoogd. Aanvankelijk stond de start gepland om 11.30 uur, maar de Kamer vroeg direct aan het begin om uitstel omdat niet alle documenten op tijd waren aangeleverd.