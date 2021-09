GGD ziet 'opvallende' stijging in vaccinatie-afspraken na coronapas-aankondiging

De plannen van het kabinet om een coronapas te verplichten op meer locaties, lijkt te leiden tot een toename van het aantal vaccinaties. Maandag werden er 13.000 afspraken ingepland. Gisteren waren dat er ruim 15.500. Ter vergelijking: vorige week werden er gemiddeld 8000 afspraken per dag gemaakt.

Ook is er sinds maandag een stijging in het aantal gezette vaccinaties. Op maandag zijn er 17.969 vaccinaties gezet, dit is een combinatie van mensen met en zonder afspraak. Op dinsdag waren dit er bijna 20.000. "Zekerheid over de oorzaak hebben we niet, maar de timing is wel opvallend", laat een woordvoerder van de GGD-koepel weten.

Trend

De Jonge zei eerder te hopen dat de coronapas tot meer vaccinaties zou leiden. Of er sprake is van een structurele trend, is nog niet te zeggen. "Daarvoor zouden we minimaal een week aan stijgende cijfers moeten hebben", zegt een RIVM-woordvoerder.

Afgelopen zondag lekte uit dat er vanaf 25 september in onder meer de horeca en de bioscoop een coronapas moet worden getoond. In ruil daarvoor komt er een einde aan de 1,5-meterregel.