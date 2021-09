Eerland over 'post-olympische blues': 'Had nergens zin in, nergens energie voor'

De Olympische Spelen in Tokio eindigden voor tafeltennisster Britt Eerland in de achtste finales. Ze moest haar meerdere erkennen in Doo Hoi Kem, de nummer vijftien van de wereld uit Hongkong. De negende plaats in de eindrangschikking stemde haar niettemin tevreden en trots.

Maar eenmaal thuis maakte de 'post-olympische blues' zich meester over de 27-jarige Schiedamse, die in 2016 ook bij de Spelen in Rio de Janeiro van de partij was. "Ja, die dip is er echt", vertelt ze in het radioprogramma Langs de Lijn En Omstreken. "Na Rio had ik dat niet door. Ik was toen wel twee, drie maanden van het padje af. Ik dacht: wat gebeurt me allemaal? Nu wist ik dat-ie eraan zat te komen, maar toch is het niet zo fijn."

Het voelt alsof de man met de hamer langs is gekomen, zegt ze. Het hele jaar in de aanloop naar de uitgestelde - ook dat nog - Spelen zat vol stressmomenten. Door de coronapandemie en alle maatregelen van dien was het lang onzeker of ze überhaupt wel de kans zou krijgen zich te plaatsen voor Tokio. En na het gewonnen kwalificatietoernooi moest ze nog wachten op het fiat van sportkoepel NOC* NSF.

Door, door, door

"Het was de hele tijd 'door, door, door'. Na de Olympische Spelen kon ik alles loslaten en toen kwamen alle gevoelens en emoties los. Ook de vermoeidheid kwam eruit. Als ik bepaalde dingen probeerde te doen, kreeg ik vaak hoofdpijn. De kleinste dingen lukten al niet: e-mailtjes schrijven bijvoorbeeld. Ik dacht: waar ben ik mee bezig?"

Na zo'n druk - en bovendien succesvol - jaar lijkt het heerlijk om wakker te worden en even niks te hoeven. "Ja, dat dacht ik in het begin ook. Mijn coach en ik zijn na drie weken rust weer begonnen. Hij zei: gaan weer doelen stellen of gaan we trainen en zien we het allemaal wel? Ik dacht eerst: ik hoef niks, ik moet niks, ik ga gewoon lekker spelen."