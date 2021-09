Dode gevonden op parkeerplaats ziekenhuis Almelo

Pal voor ziekenhuis ZGT in Almelo is een overleden persoon gevonden. De politie spreekt van "verdachte omstandigheden" en is een onderzoek begonnen.

Of de persoon in een auto lag of daarnaast is niet duidelijk. De forensische opsporing doet onderzoek. De parkeerplaats aan de Zilvermeeuw is voor een groot deel afgezet. Er zijn door de politie witte schermen geplaatst om het zicht te beperken.

Geparkeerde auto's in de nabije omgeving mogen niet weg van de politie. Er worden taxi's geregeld waarmee mensen naar huis worden gebracht, schrijft RTV Oost.