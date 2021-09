Ierse privacywaakhond onderzoekt hoe TikTok gegevens van kinderen verwerkt

De Ierse Data Protection Commission (DPC), de Ierse privacywaakhond, doet onderzoek naar hoe videoapp TikTok gegevens van kinderen verwerkt. Ook onderzoekt de commissie het verzenden van persoonlijke data van gebruikers naar China.

In het onderzoek richt de DPC zich op "het verwerken van persoonlijke data in de context van platforminstellingen voor gebruikers onder de 18 jaar". Ook neemt de waakhond de leeftijdsverificatiemethodes onder de loep die TikTok inzet voor kinderen onder de 13. Volgens de gebruikersvoorwaarden mogen kinderen onder deze leeftijd de app niet gebruiken.

De Ierse DPC is de belangrijkste waakhond van de EU voor veel internetbedrijven, aangezien die vaak in Ierland zijn gevestigd. Ook TikTok opereert deels vanuit Ierland. De commissie mag boetes opleggen die kunnen oplopen tot 4 procent van wat bedrijven wereldwijd omzetten.

China

Een tweede onderzoek van de waakhond gaat kijken naar het mogelijke delen van data van EU-gebruikers met China, waar moederbedrijf ByteDance is gevestigd. Over dit onderzoek geeft de DPC nog geen details.

In een reactie laat TikTok weten dat de privacy en veiligheid van zijn gebruikers en "met name onze jongste leden" de "hoogste prioriteit" hebben. Het bedrijf heeft een "uitgebreid beleid en controles geïmplementeerd" die gebruikersgegevens moeten beschermen en "vertrouwt op de goedgekeurde methoden voor gegevensoverdracht vanuit Europa".

Rechtszaak

TikTok en ByteDance liggen al langer onder vuur omdat ze mogelijk privacyregels schenden. Zo kondigden de Consumentenbond en de Stichting Take Back Your Privacy in augustus aan dat ze ByteDance voor de rechter zouden slepen. Ze eisen van het bedrijf een schadevergoeding voor Nederlandse kinderen voor het schenden van hun privacy.

NOS Stories maakte deze video over privacy en TikTok: