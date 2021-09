Advies Gezondheidsraad: dring ultrafijnstof terug voor betere gezondheid

Nederland moet de uitstoot van ultrafijnstof terugdringen om de gezondheid van inwoners beter te beschermen. Dat adviseert de Gezondheidsraad aan de overheid.

"Er zijn steeds meer aanwijzingen dat ultrafijnstof schadelijk kan zijn voor de gezondheid", stelt de raad in een rapport. Ultrafijnstof bestaat uit deeltjes die kleiner zijn dan 0,1 micrometer die vrijkomen bij allerlei verbrandingen. De deeltjes komen vooral voor in de buurt van vliegvelden, langs wegen, bij de scheepvaart en bij fabrieken.

"Deze deeltjes zijn zo klein dat ze na inademing diep in de longen terechtkomen, waarna ze via de bloedbaan elders in het lichaam invloed kunnen hebben", schrijft de Gezondheidsraad. De microscopisch kleine deeltjes zijn niet alleen schadelijk voor volwassenen en kinderen, maar ook voor ongeboren baby's. Daarom adviseert de raad nu om maatregelen te nemen.

De instantie beveelt onder meer aan om het ultrafijnstof in de gebieden waarvan bekend is dat het voorkomt, te beperken. Dat kan bijvoorbeeld door minder gebruik te maken van vliegtuigbrandstof met een hoog zwavelgehalte.

Exacte concentraties niet goed te bepalen

Een andere optie is om nieuwe woningen niet naast snelwegen te bouwen, maar juist zo ver mogelijk er vandaan. "Afstand creëren tussen mensen en de bronnen van verontreiniging", noemt de Gezondheidsraad dat.

De exacte blootstelling aan concentraties ultrafijnstof is vooralsnog lastig te bepalen omdat er niet structureel wordt gemeten. De Gezondheidsraad adviseert dan ook om dat wel te gaan doen.

In deze video wordt uitgelegd wat ultrafijnstof precies is: