Joodse vrouw (80) wil in gesprek met Urker jongeren die nazikleding droegen

Lous Steenhuis-Hoepelman zat ondergedoken en werd op 3-jarige leeftijd. Ze werd meegenomen naar Kamp Westerbork en daar in een weeshuis met 51 andere kinderen geplaatst. Vanaf daar werden ze op de trein gezet. De bestemming was Auschwitz, maar de trein ging naar Bergen-Belsen. Uiteindelijk zijn ze in 1945 bevrijd, waarop de Amsterdamse herenigd werd met haar moeder.

Een Joodse vrouw (80) uit Amsterdam die meerdere concentratiekampen overleefde, wil in gesprek met de Urker jongeren die in nazi-achtige uniformen over straat gingen afgelopen weekend. Ze wil weten wat het groepje bezielde en wil de jongens bijbrengen wat zij en andere mensen hebben meegemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Haar dochter vertelde dat er zaterdagavond op Urk een tiental jongeren in nazikleding rondliep. Volgens de gemeente deed de groep dat als protest tegen de coronamaatregelen, de groep zelf sprak van een verkleedfeestje. Het verhaal schoot Steenhuis-Hoepelman meteen in het verkeerde keelgat.

"We hebben tegen elkaar zitten schelden. Wat is dit? Wat een stelletje malloten. Vooral die nazipakken, hoe komen ze eraan? Ongelofelijk", vertelt ze aan Omroep Flevoland.

Begrijpen wat er is gebeurd

Steenhuis-Hoepelman geeft geregeld gastlessen over de Tweede Wereldoorlog op scholen. Ze merkt dat jonge mensen hierdoor beter begrijpen wat er precies is gebeurd. Daarom wil ze ook met de Urker jongeren in gesprek. "Ik zou de jongeren willen vragen wat ze bezielden toen ze met SS-uniformen de straat opgingen. En vervolgens wat ze denken dat zoiets voor mij betekent."

De actie van de jongeren stuitte direct op veel verontwaardiging. Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) reageerde geschokt. Ook de gemeente Urk was niet te spreken over de actie en is nog met de politie in gesprek over de te nemen stappen. De jongeren zelf hebben inmiddels excuses aangeboden.