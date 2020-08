Twentse supermarkt houdt zich niet aan coronaregels en moet sluiten

In Twente wordt deze week op last van de Veiligheidsregio een supermarkt gesloten omdat die de coronaregels overtrad. Het gaat om supermarkt Berning in Noord-Deurningen, meldt RTV Oost.

Volgens de Veiligheidsregio heeft de winkel de regels rond tot afstand houden overtreden. Verder wil een woordvoerder niet veel details geven, omdat de procedure nog loopt.

Juridische stappen

De eigenaar van de supermarkt zegt dat hij zich wel aan de regels heeft gehouden. "Maar door de incompetentie van de boa's en de kortzichtigheid van de Veiligheidsregio moet ik de winkel sluiten", schrijft hij op Facebook.

In de krant Tubantia zegt de supermarkteigenaar dat hij juridische stappen gaat ondernemen. Ook zegt hij een boete van 50.000 euro gekregen te hebben. De Veiligheidsregio wil dat niet bevestigen.

Meer bedrijven gesloten

Eerder deze maand werden in Rotterdam drie horecazaken en een sportkantine gesloten omdat de coronamaatregelen daar niet werden nageleefd. In Arnhem sloot de burgemeester een filiaal van winkelketen Action, omdat het er te druk was.