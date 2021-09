Extra coronaprik is 'de redding' voor Israël: 'Anders was het hier een ramp geworden'

Naast Israël is ook in Hongarije al voor iedereen een zogenaamde boosterprik beschikbaar. In Duitsland, Frankrijk, België en het Verenigd Koninkrijk is de prik binnenkort beschikbaar, met name voor kwetsbare mensen.

Is het zinvol om een extra coronaprik te nemen, bovenop de vaccinatie die je al hebt gehad? En voor wie moet die prik zijn? De Gezondheidsraad adviseerde gisteren om voorlopig alleen de mensen met een ernstige afweerstoornis een extra shot te geven, terwijl in Israël iedereen 'm al kan halen. Volgens deskundigen met succes.

Israël zette in op de derde prik, nadat bleek dat de bescherming van het vaccin steeds verder afnam, zegt viroloog Eyal Leshem. Hij is ook directeur van het grootste ziekenhuis van Israël. "Zo rond eind juli, begin augustus, zagen we een hele snelle toename in het aantal coronabesmettingen. Ook zagen we een toename in het aantal ziekenhuisopnamen en ernstig zieken. Veel van die mensen waren volledig gevaccineerd."

"We merkten dat degenen die al in januari gevaccineerd waren, minder bescherming hadden dan de mensen die pas in april hun tweede prik hadden gekregen. Dus hoe langer geleden je de tweede prik had gekregen, hoe lager de bescherming was. Daarom was een boostprik een geoorloofde reactie."