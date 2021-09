Koeman na derde Europese afstraffing: 'Te weinig spelers van allerhoogste niveau'

Zonder überhaupt een schot op doel gelost te hebben, is Barcelona dinsdagavond roemloos ten onder gegaan tegen Bayern München. De Champions League is één wedstrijd onderweg en trainer Ronald Koeman concludeert al dat zijn elftal door de financiële malaise te weinig spelers overheeft die de Europese top aankunnen.

Ansu Fati, Martin Braithwaite, Sergio Agüero en Ousmane Dembélé zijn bovendien geblesseerd, dus Koeman had ook geen andere keuze. "Luuk had nog geen wedstrijd gespeeld dit seizoen. Je weet wat je aan hem hebt, maar met hem mis je de echte snelheid voorin."

Vooral de aanvallende onmacht is symbolisch voor de barre staat waarin het elftal van Barcelona verkeert. Het tijdperk 'MSN', van Lionel Messi, Luis Suárez en Neymar, is allang verleden tijd. En ook de Franse ster Antoine Griezmann is vertrokken. Dus staan nu de Nederlanders Memphis Depay en Luuk de Jong samen voorin.

Maar dan nog, het al was de derde oorwassing op rij in Camp Nou voor Barcelona in Europees verband. Tegen Juventus (0-3), Paris Saint-Germain (1-4) en nu dus Bayern München (0-3) kwam de vijfvoudig Champions League-winnaar niet meer in het stuk voor.

Nu tegen Benfica en Dynamo Kiev

"We zijn geloof ik geëindigd met vier of vijf spelers van een jaar of 18. Die worden heel goed, maar ze zijn nog maar 18", benadrukt Koeman de smalle selectie.

In het verleden konden die talenten aan het grote werk proeven, als Barcelona zich na vier van de zes groepsduels al had verzekerd van de volgende ronde. Nu is de overwintering met Benfica en Dynamo Kiev als aankomende tegenstanders lang niet zeker.

Koeman: "Wij hebben momenteel gewoon te weinig spelers van het allerhoogste niveau."