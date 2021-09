Buurlanden: Noord-Korea heeft twee raketten afgevuurd

Noord-Korea heeft twee ballistische raketten afgevuurd, melden de Zuid-Koreaanse en Japanse autoriteiten. Volgens de Japan zijn de raketten vanuit het midden van Noord-Korea afgevuurd en landden ze in internationale wateren tussen Japan en het Koreaans Schiereiland. Er zouden daarbij geen schepen of vliegtuigen beschadigd zijn geraakt.

Het zou de eerste test zijn met dit soort raketten sinds maart. Maandag zei het Noord-Koreaanse staatspersbureau dat het afgelopen weekend ook tests met kruisraketten had uitgevoerd.

Zuid-Korea en de VS zijn bezig meer details over de laatste test te achterhalen. Zuid-Korea zegt dat het de veiligheidsmaatregelen heeft aangescherpt. Ook Japan zegt waakzaam te zijn en voert het toezicht op Noord-Korea op.

De Japanse premier Suga noemt het afvuren van de raketten "een schande en een bedreiging voor de vrede en veiligheid" van Japan en de regio. "Het is ook in strijd met de resoluties van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, dus we veroordelen deze actie krachtig."

Onderhandelingen

De lancering viel gelijk met een bezoek van de Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi aan de Zuid-Koreaanse president Moon. De twee gingen met elkaar in gesprek over de nucleaire onderhandelingen met het Noorden die al sinds 2019 stilliggen.

Onder meer de VS maakt zich grote zorgen over de wapenprogramma's van de Noord-Koreanen, die raketten hebben getest die de Amerikaanse westkust kunnen bereiken. De vorige Amerikaanse president Trump sprak over het opschorten van die wapenprogramma's met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, die op zijn beurt wil dat de zware sancties tegen zijn regime worden geschrapt. Het overleg leidde niet tot een doorbraak.