Von der Leyen in 'troonrede': Coronajaar heeft samenwerking Europa versterkt

De bestrijding van de coronapandemie heeft Europa nauwer doen samenwerken. Het heeft ertoe geleid dat het Europese vaccinprogramma op koers ligt. Dat zei Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, in haar jaarlijkse toespraak aan het Europarlement.

Het moeilijke jaar toont volgens Von der Leyen nog meer het belang aan van een nauwe Europese samenwerking. "We deden het als één Europa."

De Commissievoorzitter kreeg applaus toen ze opsomde wat er het afgelopen jaar bereikt is. Ruim 70 procent van volwassenen in Europa heeft inmiddels een eerste vaccinatie gehad. Maar de verschillen tussen de lidstaten zijn groot en dat moet veranderen, vindt Von der Leyen. "Het moet geen pandemie worden van de ongevaccineerden."

"We waren bovendien de enige die de helft van onze vaccins deelde met de rest van de wereld", zegt Von der Leyen. De Europese Commissie wil de komende tijd verder nog 1 miljard euro investeren in de vaccinproductie voor Afrika. Maar vooral in de Europese gezondheidszorg en pandemiebestrijding wil de Commissie de komende jaren miljarden steken.